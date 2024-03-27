Си Цзиньпин назвал фактор, от которого зависит будущее человечества

Характер отношений между Китаем и США влияет не только на благополучие народов двух стран, но и на будущее человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов, прошедшей в Доме народных собраний Пекине. ТАСС

«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — указал Си Цзиньпин. NSN.FM

Он отметил, что пока страны считают друг друга партнерами, уважают интересы и мирно сосуществуют, то двусторонние отношения будут улучшаться. Председатель КНР выразил надежду на интенсивность обменов между представителями всех слоев общества Китая и США. Газета.Ru