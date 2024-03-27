Сийярто понадеялся на мир на Украине после выборов в Европарламент

Будапешт рассчитывает, что предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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"Я не думаю, что вступление Швеции в НАТО приведет к росту напряженности, но я надеюсь, что выборы в Европейский парламент и некоторые национальные выборы, которые предстоят, укрепят позиции политиков, выступающих за мир. Сейчас вопрос заключается в том, смогут ли политики, выступающие за мир, победить на национальных выборах в Европе, а также в том, будет ли у политиков, выступающих за мир, больше мест в Европейском парламенте, чем до сих пор", - сказал он. "Мы надеемся на успех правого крыла на выборах в Европарламент, и что правые партии укрепят позиции и в таком случае будут иметь больше мест в Европарламенте", - добавил Сийярто.

Тогда, по его словам, "появится гораздо больше шансов для более прагматичного подхода, основанного на здравом смысле, в европейской политике, и это увеличит шансы на рост мирных настроений, настроений в пользу мира".

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня.