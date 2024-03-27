Жители Будапешта вышли на массовую демонстрацию против Орбана

Вечером 26 марта в Будапеште прошла акция протеста с требованием отставки главы правительства Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта, сообщает ТАСС.

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Несколько тысяч человек, большинство из которых держали факелы в руках, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута. Выйти на улицы призвал бывший правительственный чиновник Петер Мадьяра, публично обвинивший власти в системной коррупции, обнародовав запись домашнего разговора со своей бывшей женой Юдит Варгой, ушедшей недавно в отставку с поста главы Минюста вместе с президентом страны Каталин Новак из-за скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

На записи слышно, как Варга рассказывает о попытке помощников главы ведомства премьера Антала Рогана уничтожить часть доказательств по так называемому делу Волнера - Шадля. Его главным фигурантом является бывший госсекретарь Минюста Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от бывшего руководителя службы судебных приставов Дьёрдя Шадля. В настоящее время прокуратура добивается их тюремного заключения.

26 марта Мадьяр дал показания в качестве свидетеля по этому делу, а затем организовал демонстрацию с требованием отставки Орбана. Он объявил о намерении создать партию, с целью на следующих парламентских выборах бросить вызов нынешним властям.

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Прокуратура отметила, что расследование по этому делу будет доведено до конца. Представители кабмина назвали заявления Мадьяра «бурей в стакане воды», а Варга опубликовала пост в соцсетях, в котором выразила недовольство поступком бывшего мужа, тайно сделавшего запись их разговора.