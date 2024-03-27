В Венгрии высказались о контактах с Россией

Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

«Для нас очевидно и само собой разумеется, что нам надо поддерживать связь с российским руководством», — сказал он.

По его мнению, каналы связи должны быть открыты, поскольку в противном случае произойдет уменьшение шансов на мир в будущем.

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Сийярто также подчеркнул, что находится в контакте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Ранее Петер Сийярто заявил, что страна никогда не согласились бы с санкциями против атомной энергетики России. Он также отметил готовность Венгрии стать мостом для сотрудничества России с Западом в области атомной энергии.