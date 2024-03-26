В Мехико прокомментировали сообщения о большом числе дипломатов РФ в Мексике

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг сообщения североамериканских СМИ о большом штате российских дипломатов в Мехико. Его слова приводит «РИА Новости».

Политик отметил, что эти СМИ утверждают, что в Мексике находится 72 дипломата, а в США — 46.

«Тенденциозно, правда? Китай — 38. И вот реальные цифры — Россия — 85, США —722. И это мы не считаем тех, кто живет в районах Рома и Чапала. В Мексике уже живут около миллиона американцев», — добавил он.

Ранее издание The Hill сообщило, что СМИ и дипломаты РФ активизировались в Мексике, назвав страну «бесценным объектом разведки с учетом близости к США». Также там утверждали, что Россия не только ведет шпионаж в государстве, но и планирует вбить клин между Мехико и Вашингтоном.