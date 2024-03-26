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ЕК: после теракта в "Крокусе" фиксируются возросшие риски террористических угроз

Франция и Германия повысят уровень террористической опасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это говорит о возросших рисках, сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

В Европе возросли риски угроз после теракта в «Крокусе»
© globallookpress.com
«В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности», — уточнили в ЕК.

В организации отметили, что государства — члены ЕС самостоятельно должны оценивать уровень террористической угрозы и возросшие риски».

В ведомстве обратили внимание на постоянный контроль оценки террористической опасности, который ведет Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN) и Европолом. В ЕК добавили, что вопросы безопасности регулярно обсуждаются в рабочих группах Евросовета.

До этого в ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье.

Накануне в Европейском Союзе допустили возможность сотрудничества с Россией против терроризма.

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