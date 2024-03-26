Макрон поручил подготовить новый пакет помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи Украине, рассказал глава Минобороны республики Себастьян Лекорню. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что не может представить детальную информацию по этому вопросу. Вместе с тем, он может сказать, что штабы уже работают над выполнением поручения французского лидера.

По его словам, у Франции есть вооружения, которые представляют интерес для ВСУ: колесные танки AMX-10RC, БТР, ракеты различных типов.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Ранее Лекорню сообщил, что Париж намеревается поставлять Киеву ежемесячно 50 бомб AASM для F-16 и 3 тыс. снарядов.