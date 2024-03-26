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Politico: Киев обеспокоен тем, что Байден стал реже упоминать Украину в конце 2023 года

Украинские власти обеспокоены тем, что президент США Джо Байден в конце 2023 года в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке стал упоминать тему конфликта на Украине реже, чем в предыдущие месяцы. Об этом сообщила американская газета Politico.

СМИ: Киев обеспокоен тем, что Байден стал реже упоминать Украину в конце 2023 года
© globallookpress.com

По словам ее источника, "офис президента Украины Владимира Зеленского был обеспокоен, когда внимание Байдена переключилось на Израиль".

"Затем украинские должностные лица стали бить тревогу из-за замедления поступления западной помощи, нехватки боеприпасов и других проблем, зависящих от поддержки со стороны США и союзников", - отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что "Киев хочет больше внимания" со стороны главы вашингтонской администрации.

Согласно подсчетам журналистов издания, американский лидер с января 2023 года по 7 октября 2023 года в среднем упоминал конфликт на Украине 32 раза в месяц во время выступлений и в письменных заявлениях. После 7 октября, когда произошла вылазка радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, и до января 2024 года Байден упоминал конфликт на Украине в среднем меньше 22 раз в месяц. В этот период он примерно в два раза чаще касался темы Израиля. В феврале 2024 года американский лидер говорил об Украине 38 раз.

Как отметило в связи с этим издание, "Байден в последние месяцы 2023 года сместил внимание в публичных заявлениях" с темы Украины "на войну Израиля и ХАМАС". В материале приводятся слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, которая заверила, что вашингтонская администрация по-прежнему относит тему Украины к числу приоритетных.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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