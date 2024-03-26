США озвучили свою позицию по ударам Украины по России

США не одобряют удары Украины по российским объектам. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

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Так он прокомментировал атаки украинской стороны на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России.

«Наша позиция с самого начала этого конфликта всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем удары Украины за пределами ее собственной территории», — указал чиновник.

По его словам, Вашингтон разъяснил Киеву свою позицию по этому вопросу.

В Киеве подтвердили информацию о просьбе США не атаковать НПЗ в РФ

Ранее сообщалось, что США призвали Украину прекратить наносить удары по энергообъектам на территории России, поскольку это может привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, по данным Financial Times, американское руководство также опасается ответных мер Москвы.