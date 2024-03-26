Двое обвиняемых в совершении теракта в подмосковном Красногорске во время поездок в Стамбул проживали в отелях в центральных районах города, пишет РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Журналисты отметили, что Фаридун Шамсиддин, один из обвиняемых в теракте, прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вылетел в Москву, куда прибыл 4 марта.

После задержания в Брянской области он признался, что ему предложили деньги за убийство людей.

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Второй подозреваемый — Рачабализода Саидакрами Муродали, прибыл в Стамбул 5 января и заселился в тот же отель, однако гостиницу он покинул 21 февраля. В Москву он вылетел из Международного аэропорта (IST) 2 марта, одним рейсом с Шамсиддином.

СМИ пояснили, что пока остается загадкой, чем занимались двое подозреваемых и где находились в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Шамсиддином) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой).

Напомним, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек, свыше 100 попали в медицинские учреждения.