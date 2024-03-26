Кандидатом в президенты США стал американец с именем «буквально кто-то еще»

Американец сменил имя на «буквально кто-то еще» из-за недовольства кандидатами в президенты США и выдвинул свою кандидатуру. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Ранее 35-летний американец из Северного Техаса был известен под именем Дастин Эбби, он является ветераном армии США. Теперь же он сменил свое имя на «буквально кто-то еще», что подтвердил у себя в социальных сетях, показав новое водительское удостоверение. Также он выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в США, которые пройдут осенью 2024 года.

В качестве причины своего решения он назвал недовольство кандидатами в президенты — нынешним американским главой Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом. По словам ветерана армии США, до сих пор люди могли выбрать только «меньшее из зол, а не того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают».

Теперь новому кандидату в президенты предстоит собрать более 113 тысяч подписей избирателей, которые ранее не голосовали в президентских праймериз ни от одной из партий в штате Техас, чтобы его имя внесли в избирательные бюллетени.