Венгрия призвала к скорейшему началу переговоров между РФ и Украиной

Будапешт настаивает на скорейшем прекращении огня и начале переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. ТАСС

«Знаете, наша позиция очень ясна, когда дело касается войны рядом с нами. Мы верим, что Россию невозможно победить», — заявил глава МИД Венгрии. Дипломат подчеркнул, что начало мирных переговоров и прекращения огня позволит избежать большего числа жертв и разрушений. Он также добавил, что это снизит потребность в восстановлении Украины. Lenta.ru

Он добавил, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, чтобы не дать России «выиграть по-крупному». Газета.Ru