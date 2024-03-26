Комитет государственной безопасности Таджикистана начал собственное расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил источник в силовых структурах. RT на русском

По информации источника, на данный момент местные спецслужбы активно раскрывают связи террористов в Душанбе, проводя тщательный допрос родственников. Кроме того, власти уведомили семьи и окружение террористов об обязательном соблюдении конфиденциальности информации под угрозой уголовного наказания за нарушение требования. Ura.Ru

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял на личный контроль часть расследования по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Уточняется, что в настоящее время власти и правоохранители Таджикистана организовали следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте. Lenta.ru