Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может ожидать в США судьба американца Гонсало Лиры, которого запытали до смерти спецслужбы Украины при попустительстве Вашингтона. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал финский военкор и общественный деятель Кости Хейсканен.

Ранее британский суд разрешил Ассанжу продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США, где ему предъявлено 18 уголовных обвинений. Ему грозит там до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны объема секретной информации. Хейсканен уверен, что, находись Ассанж в США, его бы «просто уничтожили».

«То, в чем его обвиняют, — шпионаж, использование компьютера и так далее, — весь этот бред, это все сфабриковано. Человек вскрыл все эти гнойники американского истеблишмента, рассказал правду, как в Багдаде расстреливали мирное население и убили 18 человек, вскрыл всю эту правду, но за правду же сейчас у нас убивают на Западе», — пояснил военкор.

Он напомнил, что Вашингтон никак не помог Гонсало Лире, которого запытали до смерти СБУ за не устраивающие Киев и Запад заявления. Хейсканен указал, что произошедшее выглядит особенно «интересно» на фоне того, что в США постоянно «кричат о том, что свобода слова превыше всего и всех журналистов нужно защищать, но своего они отдали на растерзание СБУшникам».

Напомним, что Ассанж стал известен в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, целью которого были публикации секретных документов. В 2010 году там появился видеоматериал, на котором после атаки вертолета США в Багдаде в 2007 году видны минимум 18 погибших мирных жителя. В том же году на сайте были опубликованы 250 тысяч документов дипломатического характера.