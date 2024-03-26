31-летняя модель и защитница животных умерла из-за тромба в легких

На 32-м году жизни скончалась Елена Ларреа, модель, топ-блогерша и поборница прав животных.

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Елена, помимо прочего, была основателем организации, созданной в Мексике в 2017 году и берущей под опеку лошадей, ослов и мулов, подвергшихся жестокому обращению, сексуальному насилию, заброшенных или просто оставшихся без хозяев.

О смерти молодой женщины сообщили в созданном ею приюте для животных. Причиной стала тромбоэмболия легочной артерии. В организации заверили, что будут продолжать дело покойной.

Отмечено, что деньги для приюта женщина собирала через одну из сетевых платформ, демонстрирующих "взрослый" (18+) контент.

Как Елена рассказывала в интервью, благодаря донатам за свои видео на платформе она смогла спасти 312 животных. На момент ее смерти в приюте содержались около 45 животных.

El Pais напоминает: в ходе одной из своих последних акций Ларреа добилась того, что в ее штате Пуэбла зоофилия стала считаться наказуемым преступлением - с 15 февраля.