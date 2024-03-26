Лукашенко объяснил долгое молчание Путина после теракта в «Крокусе»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин работал без перерывов и выступил с обращением в связи с терактом в «Крокусе», «когда надо было». Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

О подходе Путина Лукашенко рассказал во время рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области. Глава Белоруссии отметил, что Москва и Минск «мгновенно» начали взаимодействовать в расследовании теракта.

Лукашенко рассказал, что Путина начали упрекать «беглые» россияне и белорусы.

«Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал [выступил с обращением [прим. ред.]», - заявил Лукашенко.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

25 марта в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что жертвами теракта стали 139 человек, ранения и различные травмы получили 182 человека.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.