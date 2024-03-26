Пока вы не уснули: увольнение секретаря СНБО Данилова и обрушение моста в США

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Зеленский уволил секретаря СНБО Алексея Данилова

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, на его место назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

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Лукашенко заявил, что назовет Путину возможных кураторов террористов из «Крокуса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поделиться данными о возможных кураторах, стоящих за террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл».

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Контейнеровоз обрушил мост в США

© Кадр из видео

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 марта, около 1:30 по местному времени. (8:30 мск). Как рассказал представитель Береговой охраны США Мэтью Уэст, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост, когда выходило из порта для рейса в Шри-Ланку.

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Стали известны подробности побега исполнителей теракта в «Крокусе»

Телеканал Russia Today опубликовал данные с дорожной камеры, зафиксировавшей машину исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Данные датчика продемонстрировали, что авто ехало в сторону Украины со скоростью в 141 километр в час.

Машина превышала скорость более чем на 50 километров в час, нарушение было зафиксировано на трассе М-3 «Украина».

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ВС России нанесли групповой удар по центрам принятия решений на Украине

Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по центрам принятия решений на Украине, заявили в Минобороны России.

«В течение суток... нанесен групповой удар высокоточным оружием... по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении ведомства.

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В России разоблачена ОПГ с участием чиновников из Минэкономразвития

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о разоблачении коррупционной организованной преступной группы (ОПГ) из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Как уточняется, они причастны к рейдерскому захвату и хищению природного газа, передает РИА Новости.

В пресс-службе не привели имен высших должностных лиц министерства, проходящих по данному делу.

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США придумали способ заработать на России

Антироссийские санкции вынудили страны Евросоюза отказаться от древесины из РФ в пользу американской. С 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув $1,3 млрд, подсчитали в РИА Новости.

Убытки России от ограничений в торговле составили 22 млрд рублей. Емкости рынка Китая, который является ключевым потребителем российской лесопродукции, недостаточно для компенсации потери Европы, отмечают эксперты. Восстановление потребует новых безопасных маршрутов и займет несколько лет, считают они.

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В России начали продавать Hyundai и Kia под новой маркой

В России стартовали продажи автомобилей под новой маркой Solaris. Подробности узнал портал Wroom.ru.

Отмечается, что бренд создала российская компания AGR Automotive. Именно она теперь владеет заводом Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Теперь Solaris — модели, которые производили на предприятии до 2022 года. Речь идет о седанах Hyundai Solaris, кроссоверах Hyundai Creta, а также седанах и хэтчбеках Kia Rio.

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Во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы для открытия Олимпиады

Предложение певице французско-малийского происхождения Айе Накамуре выступить на открытии Олимпийских игр в Париже вызвало скандал во Франции.

По данным The New York Times, тексты песен Накамуры содержат сленг, поэтому далеки от академического французского. Выбор певицы вызвал бурное обсуждение по вопросам расы, языковых приличий и иммиграционной политики.

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Россиянам пообещали «пугающий» апрель

Апрель в России будет пугающе теплым. Такую погоду жителям страны пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru.

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