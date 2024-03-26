Лукашенко объяснил долгое молчание Путина после теракта в «Крокусе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью изданию «БЕЛТА» Лукашенко заявил, что постоянно взаимодействовал с российским лидером после трагических событий в Подмосковье.

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: „Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее“. Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением в связи с терактом. — Прим. БЕЛТА)», — говорится в публикации издания.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики.