Контейнеровоз, снесший мост в США, зафрахтовала датская компания

Контейнеровоз Dali, врезавшийся утром в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, был зафрахтован датской компанией Maersk. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzau.

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Судно ходило под флагом Сингапура и направлялось через Балтимор в Коломбо в Шри-Ланке. По информации агентства, оно принадлежит компании Grace Ocean Private, а работой управляла Synergy Marine Group. Maersk зафрахтовала контейнеровоз на ограниченной срок — в момент инцидента он перевозил грузы клиентов датской организации. Ее сотрудников на борту не было.

«Мы шокированы произошедшим в Балтиморе, и наши мысли обращены ко всем пострадавшим», — заявили в Maersk.

Synergy Marine Group в пресс-релизе сообщила, что весь экипаж, в том числе двое капитанов, в безопасности.

Напомним, что в ночь на 26 марта контейнеровоз врезался в автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в Балтиморе. Конструкция обрушилась — несколько машин, находившихся на переправе, упали в воду. Глава пожарной службы Балтимора Джеймс Уоллес заявлял, что в реке оказались по меньшей мере семь человек и несколько автомобилей. Двоих пострадавших удалось спасти, один из них в тяжелом состоянии.