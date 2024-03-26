Лукашенко передаст Путину данные о предполагаемых кураторах теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину данные о предполагаемых кураторах преступников, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле».

«Их кураторы (террористов. — RT) — у нас есть подозрения (по поводу. — RT) некоторых, я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что «был на связи» с российским коллегой Владимиром Путиным на протяжении суток после теракта в «Крокусе» 22 марта.