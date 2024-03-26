Заявления стран — членов НАТО о перспективах отправки войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. RT на русском

"Когда речь идет о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой", — отметил венгерский чиновник. Вечерняя Москва

В связи с этим Венгрия будет призывать своих коллег и союзников воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут приблизить риск начала мировой войны, добавил министр. "Я думаю, что в Европе становится все больше и больше людей, - и когда я говорю "люди", я не ставлю знак равенства с политическими лидерами, - которые начинают рационально подходить к этой проблеме, и все больше и больше людей склонны выступать против действий, которые повышают риск эскалации", — подчеркнул он. ТАСС