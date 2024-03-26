СМИ: Швеция отклонит большинство просьб россиян об убежище

Глава Миграционной службы Швеции Карл Бекселиус заявил, что большинство россиян, планирующих попросить об убежище Швецию, получат отказы. Об этом сообщает TV4.

В Стокгольме ожидают, что в 2024 году около 300 граждан России попросят убежища в Швеции.

По словам Бекселиуса, если «строго смотреть на статистику», убежище предоставляют только 10-20 процентам просителей.

Глава службы подчеркнул, что участие России в конфликте на Украине само по себе не является достаточным основанием для предоставления убежища. Все случаи рассматриваются индивидуально, а убежище предоставляют только в том случае, если риск оказаться на поле боя оценивается как вероятный, отметил он.

«Мы должны занять позицию относительно того, действительно ли человека призовут в армию и отправят на Украину, это доказательство, которое необходимо представить», - объяснил чиновник.

Он добавил, что Россия - большая страна, далеко не на всех ее граждан в возрасте от 18 до 60 лет может распространяться призыв.

В марте 2024 года суд во Франции впервые постановил предоставить убежище россиянину, опасавшемуся призыва. Суд удалось убедить, что выпускник российского университета, зачисленный в запас после военной кафедры, мог быть призван для участия в боевых действиях.