В Харькове прогремел взрыв перед объявлением воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове незадолго до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Взрыв прозвучал в северной части города. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию и уточнил, что «прилет» зафиксирован в Шевченковском районе города.

ВС России снова поразили расположение штурмовой бригады в Харькове

Минувшей ночью в городе также прогремели взрывы. Сперва украинские СМИ сообщили об одном, а примерно через полчаса — еще о нескольких «прилетах». Подробности в публикациях не приводились.

В понедельник, 25 марта, российские войска нанесли удары по объектам в Киеве. Несколько взрывов раздались в центре украинской столицы, а еще один — в районе столичного аэропорта Жуляны. Позднее СМИ сообщали, что одна из атак пришлась по объекту Службы безопасности Украины (СБУ). Источники ТАСС в силовых структурах также рассказали, что Вооруженным силам России удалось поразить два западных зенитно-ракетных комплекса Patriot.