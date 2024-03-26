В миссии при ООН заявили о страхе Запада обсудить бомбардировки Югославии

Запад не станет публично обсуждать бомбардировки Североатлантическим альянсом Югославии, так как боится, что кому-то все-таки придется нести ответственность. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Он указал, что европейские политики устроили «безобразный спектакль» из-за запроса России, которая захотела устроить заседание по «25-летию агрессии НАТО против Югославии», так как очень опасаются устраивать публичные обсуждения этой щепетильной темы.

«Боятся резонно — ведь никто из членов Альянса так и не понёс за это никакой ответственности», — считает Полянский.

По его словам, теперь представители НАТО пытаются продвинуть риторику о том, что эта тема уже стала вопросом «давно минувшей истории». Полянский при этом обвинил их в лицемерии, полагая, что они бы не отнеслись так же легкомысленно к собственным землям и населению.

«Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», — написал он.

Ранее в понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии.