Мадуро утвердили кандидатом на выборах президента Венесуэлы

Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы в понедельник внес в избирательные списки и утвердил кандидатуру действующего президента страны Николаса Мадуро для участия в президентских выборах 2024 года.

Председатель НИС Элвис Аморосо, обращаясь к Мадуро, пожелал успеха кандидату, "который полностью отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией Боливарианской Республики Венесуэла". Репортаж о внесении в избирательные списки кандидатуры Мадуро вел телеканал Venezolana de Televisión.

Сторонники президента прибыли в Каракас со всей страны, многотысячным маршем прошли по улицам в центр города, где состоялся митинг, на котором Мадуро выступил как президент и кандидат на выборах главы государства, которые пройдут 28 июля.

"Я принимаю перед народом судьбу великих преобразований для рождения нового общества", - заявил в своем выступлении Мадуро.

Он призвал "к мобилизации, военно-гражданскому и полицейскому единству". По словам президента, в 2016-2023 годах "олигархии и империализму был нанесен нокаут". Мадуро подчеркнул, что приложит все силы "на благо процветания, благосостояния, равноправия и счастья родины".

Мадуро был избран кандидатом в президенты 16 марта на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и молодежного крыла партии. Кандидатуру президента на собраниях первичных партийных организаций, коммунальных советов, общественных организаций поддержали более 4 млн венесуэльцев.

НИС ранее внес в избирательные списки кандидатуры девяти политиков от умеренной оппозиции для участия в президентских выборах. Победившая на праймериз крайне правой оппозиции Мария Корина Мачадо в 2017 году была поражена в политических правах до 2030 года, что в январе подтвердил Верховный суд Венесуэлы. В этой связи в марте она передала право участия в президентских выборах Корине Йорис, которая, по словам Мачадо, пользуется поддержкой всех оппозиционных сил Венесуэлы. Кандидатура Йорис пока не внесена НИС в избирательные списки.