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На Украине признали нежелание Запада передавать больше Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не намерены поставлять Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Кулеба признал нежелание Запада передавать больше Patriot
© Zuma / ТАСС

Кулеба подчеркнул, что Киев видит не только желание, но и решение союзников по поставкам новых ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также новых фронтовых систем ПВО типа Stinger.

"Видим уже не просто желание, а решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

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По словам Кулебы, Украина продолжает вести работу по официальным и неофициальным каналам для того, чтобы получить еще больше комплексов Patriot.

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