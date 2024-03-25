На Западе сделали неприятное для Украины заявление

Жители Украины не верят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отвоевать утраченные территории, пишет газета Wall Street Journal.

© Газета.Ru

"Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории, поскольку видят, как истощается их живая сила", — говорится в сообщении издания.

Авторы статьи утверждают, что наряду с дефицитом снарядов нехватка солдат в украинской армии — это самая большая проблема на нынешний день. Так, в прошлом году президент страны Владимир Зеленский уволил всех начальников местных военкоматов после серии коррупционных скандалов, однако сотни тысяч мужчин явились на регистрацию в рамках призыва.

До этого сообщалось, что власти Украины готовят к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию "ограниченно годных" к военной службе.