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На Западе сделали неприятное для Украины заявление

Жители Украины не верят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отвоевать утраченные территории, пишет газета Wall Street Journal.

На Западе сделали неприятное для Украины заявление
© Газета.Ru
"Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории, поскольку видят, как истощается их живая сила", — говорится в сообщении издания.

Авторы статьи утверждают, что наряду с дефицитом снарядов нехватка солдат в украинской армии — это самая большая проблема на нынешний день. Так, в прошлом году президент страны Владимир Зеленский уволил всех начальников местных военкоматов после серии коррупционных скандалов, однако сотни тысяч мужчин явились на регистрацию в рамках призыва.

До этого сообщалось, что власти Украины готовят к принятию законопроект, который упразднит для граждан категорию "ограниченно годных" к военной службе.

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