США снова возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ*

CША считают, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" несет только террористическая группировка "Исламское государство". Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

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"Ответственность за эту вылазку несет только ИГ", — сказал он. При этом американский чиновник не привел никаких доказательств.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в "Крокус Сити Холле", в том числе подробностей о причастности ИГИЛ, пока нет.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты "решительно осуждают чудовищный теракт" в "Крокусе". По ее словам, "Исламское государство" является общим врагом.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.