На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией

Межфракционное депутатское объединение (МФО) Верховной Рады Украины призвало правительство страны разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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«Сегодня, 25 марта Белоруссия отмечает День воли (неофициальный праздник, годовщина провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года — примечание "Ленты.ру"). Это пока народный праздник, который станет официальным после освобождения Белоруссии от тирании», — сказано в обращении объединения.

МФО призывает правительство Украины и правительства демократических государств разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

Ранее Алексей Гончаренко назвал политиков, сомневающихся в легитимности Владимира Зеленского после истечения срока его президентских полномочий, предателями Украины. Парламентарий добавил, что властям стоит отказаться от любой политики до окончания конфликта с Россией.