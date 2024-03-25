Макрон: Совершившая теракт в «Крокусе» группа пыталась устроить акции во Франции

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» в России был осуществлен исламистами из группировки, которая пыталась совершить подобные акции в его государстве. Соответствующее заявление политика приводит агентство Reuters.

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— Эта группировка также пыталась совершить несколько акций на нашей собственной земле, — приводит заявление президента Франции агентство.

Франция решительно осуждает произошедший 22 марта террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Франция также выразила солидарность с народом России в связи с произошедшей трагедией.

После трагедии в «Крокус Сити Холле» власти Франции повысили уровень террористической опасности в стране до самого высшего. Об этом сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Он выразил слова поддержки и соболезнования гражданам России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он также продемонстрировал солидарность с пострадавшими и родными погибших.