В Венгрии рассказали о новом пакете антироссийских санкций

Евросовет пока не обсуждает 14-й пакет антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в странах ЕС активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны и лица, которые будут причастны к использованию замороженных российских активов для помощи Украине, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия.