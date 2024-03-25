В Politico выяснили, каким украинцы видят завершение конфликта с Россией

Все больше украинцев сомневаются в способности страны одержать победу в противостоянии с Россией, сообщило издание Politico. В газете считают, что на фоне роста потерь среди военных на Украине ослабевает «патриотическое рвение» и усиливаются пессимистические ожидания.

Все больше людей задаются вопросом, способна ли Украина победить силы Москвы, — написано в публикации.

Февральский опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более 70% граждан Украины считают, что необходимо начать поиск дипломатических путей завершения конфликта. С мая 2022 года в стране выросло число сторонников этого подхода.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные показали НАТО наличие возможностей наносить удары по истребителям F-16 на аэродромах Украины. Так он прокомментировал удар по украинскому аэродрому Староконстантинов. Нанесенный аэродрому ущерб может замедлить поставку F-16 и послужит предупреждением для стран Североатлантического Альянса, считает специалист.