Сийярто призвал к международному взаимодействию по борьбе с терроризмом

Будапешт призывает к международному взаимодействию по борьбе с терроризмом и решительно осуждает произошедший в "Крокус сити холле" теракт. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях форума "Атомэкспо-2024" в Сириусе.

"Вы знаете, Венгрия была шокирована снимками и видео, которые были сделаны в "Крокус сити холле". Мы самым суровым образом осуждаем эту жестокую форму терроризма. Мы должны бороться на глобальном уровне с террором. Это очевидно, что это глобальный вызов, и для того, чтобы бороться с ним, нам необходимо международное взаимодействие", - сказал он.