22 марта террористы напали на «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Журналисты мировых медиа отмечают, что Украина стала первым подозреваемым в происшествии, а Запад осуждал теракт по «капле».

Global Times считает, что террористический акт в Москве еще больше сплотит россиян. По мнению журналистов, инцидент в конечном счете «не ослабит, а укрепит власть президента Владимира Путина», поскольку граждане страны хотят, чтобы правительство и военные отомстили за погибших.

«Этот инцидент напоминает о постоянной и глобальной угрозе терроризма, подчеркивая глубоко укоренившиеся проблемы в международном контртеррористическом сотрудничестве», — отмечается в другой публикации издания.

NourNews пишет, что Киев, как сторона военного конфликта с Москвой, стал первым естественным и логичным подозреваемым в теракте.

Французская газета Le Figaro обратила внимание, что многие сравнивают теракт в «Крокусе» с нападением на парижский концертный зал «Батаклан» в 2015 году. В общей сложности в столице Франции в тот день погибли 130 человек, свыше 350 получили ранения.

Вместе с тем автор публикации отмечает, что со стороны Запада осуждения теракта поступали по «капле».

Al Watan подчеркивает, что нападение на концертный зал в Подмосковье открывает новую главу в войне с терроризмом. Теперь борьба с ним будет простираться на территории от Сирии до Украины.

Der Spiegel пишет, что заявление «Исламского государства» не является стопроцентно надежным доказательством того, что оно является организатором, но в сочетании с другими признаками «несомненно, что это имеет какое-то отношение к ним».