Полиция Азербайджана задержала мужчину, который планировал теракты на территории страны. Вечерняя Москва

Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики. ТАСС

«Аскеров Бахруз Алимамед оглы... готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что мужчина вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов страны и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти. RT на русском