Поляки высказались об отправке войск на Украину

Большинство граждан Польши выступают против отправки сухопутных войск страны на территорию Украины. Это следует из опроса исследовательского центра United Surveys, проведенного для радиостанции RMF FM. Газета.Ru

По его данным, 90,6% опрошенных высказались против прямого участия польской армии в военном конфликте на Украине. 72,9% респондентов считают, что власти не должны разрешать гражданам страны участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Почти половина жителей Польши - 45,9% - не желают, чтобы Варшава поставляла тяжелое вооружение Киеву. ТАСС

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. Lenta.ru