СМИ: Запад опасается терактов во время Олимпиады в Париже после событий в "Крокусе"

Западные чиновники опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за событий в "Крокус сити холле". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Я беспокоюсь из-за Олимпиады в Париже. Она станет отличной мишенью для террористов", - указал координатор группы наблюдателей в Организации Объединенных Наций (ООН) Эдмунд Фиттон-Браун, который занимается проектом по борьбе с экстремизмом.

Как утверждает издание, такого мнения придерживаются и другие американские и европейские специалисты, занимающиеся террористическими угрозами.

По информации неназванного сотрудника спецслужб одной из западных стран, чье мнение приводит NYT, основными факторами, которые могут привести к новому теракту, служит существование спящих ячеек "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Европе, продолжающийся конфликт в секторе Газа и якобы поддержка боевиков со стороны русскоязычных граждан.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти республики повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в "Крокус сити холле".

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По данным СК РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось "окно" для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на "Крокус сити холл", и объявил 24 марта днем общенационального траура.