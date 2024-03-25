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Францию назвали худшей страной для беженцев

Франция стала самым худшим вариантом для жизни украинских беженцев. Об этом пишет Politico.

Францию назвали худшей страной для украинских беженцев
© globallookpress.com

Авторы статьи отмечают, что страна принимает менее одного человека на 1000 граждан.

«В январе Франция сообщала, что всего 64 720 беженцев с Украины находятся под временной защитой», — указывается в материале.

Обозреватели назвали важным знание языка. По их данным, славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев, но, подчеркивают аналитики, резкое неравенство во Франции может быть обусловлено факторами, такими как географическая близость к Украине, денежная поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ.

До этого сообщалось, что французские таможенники задержали украинца, который ехал с крупной денежной суммой к испанской границе. Мужчина вез с собой €230 тыс. Ведется расследование.

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