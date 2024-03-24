Теракт в Подмосковье направлен не только против России, но и против Турции, потому что Анкара и Москва вместе противостоят атлантическому империализму. Такое заявление сделал лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. Его цитирует РИА Новости.

Политик выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и братскому народу России из-за трагедии в Подмосковье.

«Террористический акт в Москве, направленный против российского государства и народа, также является нападением на Турцию», — сказал Перинчек.

Спасатели продолжают находить тела погибших в «Крокусе»

По его словам, преступление в «Крокусе» заметно отличается от предыдущих и «приоткрывает завесу над новым процессом в мире». Сила, организовавшая теракт в Москве, провоцирует процессы, выходящие за рамки террористической организации.

Перинчек добавил, что Турция и Россия стали «передовыми странами человечества в борьбе против атлантического империализма».

Ранее эксперты Telegram-канала «Военная хроника» привели доводы, говорящие о том, что террористы, напавшие на людей в «Крокусе» были связаны со спецслужбами Киева.