В Ереване неизвестные вооруженные люди ворвались в участок полиции

В Ереване возле отдела полиции взорвали гранату. В участок ворвались вооруженные люди. По предварительным данным, есть раненые, передает «Спутник Армения»

К зданию полиции стянут спецназ и красные береты.

В сети появилось видео, на котором отчетливо слышен взрыв гранаты.

Есть сведения, что граната взорвана членами «Боевого братства». Ранее они собрались у данного отделения и требовали от полиции освободить задержанных сторонников.

«Боевое братство» выступает против решения властей Армении о передаче нескольких сел Азербайджану.

Сегодня организация сообщила в соцсети, что полиция Армении задержала более 30 ее сторонников. В воскресенье члены «Боевого братства» планировали посетить село Верин Воскепар Тавушской области, передачи которого требует Азербайджан, передает «Армения сегодня».

После задержаний группа членов организации доехала до села, однако уже в селе были подвергнуты приводу четыре члена «Боевого братства».