Запад и НАТО хотят, чтобы Сербия сменила внешнеполитический курс. Для этого на страну оказывается беспрецедентное давление, задействованы СМИ, НКО и оппозиция. Об этом заявил экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

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Политик отметил, что Запад не желает существования свободной и свободолюбивой Сербии.

«Он хочет Сербию, которая признает Косово, отречется от Республики Сербской, которая введет санкции против РФ, а после этого вступит в НАТО», — заявил Вулин.

По его словам, с этой целью в Сербии работают разнообразные агенты влияния Запада. Давление на власти и общество оказывают НКО и СМИ. Зачастую «центры политики и стратегического анализа» состоят из одного или двух человек. Запад создает их для формирования общественного мнения и финансово поддерживает.

Вулин считает, что оппозиция в Сербии является сугубо пронатовской и действует ради того, чтобы «поддержать признание Косово и ввести санкции против России». Кроме того, «западные спецслужбы работают в Сербии посредством сектора НКО».

Сегодня исполнилось 25 лет с начала агрессии НАТО против Югославии. В МИД РФ заявили, что с НАТО никто не снимал вину за бомбардировки суверенной европейской страны.