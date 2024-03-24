В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура Дуная повреждена в Одесской области Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.

В ночь на воскресенье, 24 марта, на всей территории Украины зучали сирены воздушной тревоги. Взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге, во Львовской и Хмельницкой областях. Утром власти многих регионов информировали о повреждениях объектов энергетической или критической инфраструктуры.

«Подунавье. Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — отметили в пресс-службе.

Подробности о типе инфраструктуры и степени повреждений в пресс-службе не посчитали нужным раскрыть.