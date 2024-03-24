В США оценили роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле»

Американский миллиардер и бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что роль Украины в террористическом акте в "Крокус Сити Холле" выглядит все более реалистичной. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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Он подчеркнул, что если эта информация найдет подтверждение, то Вашингтону следует отречься от Украины.

"Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит все более вероятным, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками", - говорится в публикации.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. "Газета.Ru" вела трансляцию событий.

МЧС обновило данные о пострадавших в «Крокус Сити Холле»

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в "Крокусе". Глава государства также объявил 24 марта днем общенационального траура.