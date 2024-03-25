Маск заявил о намерении поддержать республиканцев на выборах в США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что на предстоящих выборах в США будет поддерживать республиканцев. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

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«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна» (красный является цветом республиканцев — Прим. ред.), иначе Америке наступит конец», — подчеркнул Маск.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден набрали нужное количество голосов делегатов на первичных выборах республиканцев и демократов для выдвижения в качестве официальных кандидатов в президенты США. Американские СМИ называют эту ситуацию «матчем-реваншем» и прогнозируют обострение внутриполитической обстановки в стране. Выборы президента в Соединенных Штатах намечены на 5 ноября.