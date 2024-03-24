Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага РФ из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, признанный самой высокой башней на Земле, окрасился в цвета российского флага в знак скорби о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

«В субботу ОАЭ окрасили свои самые знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами ужасного теракта», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что речь идет о Бурдж-Халифа, штаб-квартире ADNOC, Бурдж Аль-Арабе и Дубайской рамке.

Ранее посольство России в ОАЭ уведомило, что здание штаб-квартиры нефтегазовой компании ADNOC подсветили в цвета российского флага.

В России тем временем начался день общенационального траура. Это тридцатый день траура в новейшей истории РФ.

О решении объявить 24 марта днем траура россиянам накануне сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что все причастные к этой трагедии понесут справедливое и неизбежное наказание.