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В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия

США рискует разориться при попытке обновить свои ядерные силы — настолько в данный момент они отстали от российских. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия
© РИА Новости

Он считает, что США и НАТО будут «самозабвенно» тратить средства на оборону, так как власти наблюдают за российскими стратегическими ядерными силами и осознают их превосходство над своими.

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«Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим», — указал эксперт.

По его словам, только замена устаревших ракет Minuteman III обойдется США в сотни миллиардов долларов. Кроме того, новые вооружения для ядерной триады США не только будут стоить сумасшедших денег, но также окажутся не совсем подходящими под требования армии.

«Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО, вместе взятые, в производстве хорошего оружия», — заявил Риттер. Он выразил мнение, что эксперты и политики в США никогда и не думали, что русские «способны на то, что они сейчас делают».
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