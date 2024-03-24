В Штатах раскрыли, чем их напугала Россия

США рискует разориться при попытке обновить свои ядерные силы — настолько в данный момент они отстали от российских. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

Он считает, что США и НАТО будут «самозабвенно» тратить средства на оборону, так как власти наблюдают за российскими стратегическими ядерными силами и осознают их превосходство над своими.

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«Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим», — указал эксперт.

По его словам, только замена устаревших ракет Minuteman III обойдется США в сотни миллиардов долларов. Кроме того, новые вооружения для ядерной триады США не только будут стоить сумасшедших денег, но также окажутся не совсем подходящими под требования армии.