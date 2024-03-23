Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали

Несколько военных армии Сомали погибли в результате нападения боевиков из группировки "Аш-Шабаб" на военную базу недалеко от столицы. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.

По их данным, нападение произошло рано утром в субботу в Бусли, примерно в 40 км от столицы, где сомалийские силы безопасности создали временные базы для проведения контртеррористических операций.

За нападением последовали ожесточенные бои, сообщил агентству военный командир Мохамед Адан. По его словам, несколько военных были убиты, со стороны боевиков также есть потери.

Согласно сведениям агентства, правительственным силам удалось восстановить контроль над этой территорией.