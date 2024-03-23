Кейт Миддлтон рассказала, как сообщила своим детям о раке

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объяснила, как рассказала детям о лечении рака. Об этом она рассказала в своем видеообращении, которое разместили в том числе The Guardian.

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Кейт Миддлтон отметила, что ей и ее мужу, принцу Уильяму, потребовалось «время, чтобы успокоить детей и объяснить в подходящей манере», поэтому в январе она отошла от своих обязанностей.

«Как я уже говорила им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне исцелиться душой, телом и духом», — пояснила принцесса, рассказывая о своих беседах с 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

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10 марта принцесса опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото жена принца Уильяма поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении принцессы после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.