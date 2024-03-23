"Нападение на сердце России". Что пишут мировые СМИ о теракте в "Крокус Сити Холл"

Западные СМИ начали поиски организаторов теракта в подмосковном «Крокусе». США и их союзники не согласны с тем, что зачинатели кровавой трагедии, унесшей жизни более ста человек, могут находиться на Украине. Запад выдвигает версию, что в случившемся виноват ИГИЛ* (* ИГ, «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация), который якобы мстит России за Сирию. Обзор публикаций западных СМИ предлагает «Рамблер».

О том, что теракт совершен представителями ИГИЛ* пишет The Washington Post со ссылкой на собственный источник.

«Официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, сообщил The Washington Post, что у США «нет оснований сомневаться» в заявлении Исламского государства*», — утверждает американская газета.

«Ответственность за это нападение взяла на себя джихадистская организация ИГ*, а Украина со вчерашнего дня уже отрицает свою причастность», — пишет греческая TO BHMA.

Новостной сайт ведущего итальянского телеканала Rai News подчеркивает, что в Москве и Вашингтоне выдвинуты разные версии относительно того, кто стоит за терактом.

Сайт пишет, что число погибших и раненых продолжает расти. А «нападение на сердце России – худшее за последние 20 лет – теперь, похоже, имеет причину».

«Американские официальные лица достоверно утверждают, что это филиал ИГИЛ*. Кровавый эпизод, как сообщается, произошел после серии угроз и представляет собой возмездие джихадистской организации после участия России в конфликтах в Сирии и африканском Сахеле», — отмечает Rai News.

Однако телеканал приводит и информацию российских спецслужб (ФСБ). Согласно этим данным, подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» имели контакты на Украине. Именно поэтому террористы «пытались бежать в сторону границы между Россией и Украиной».

Немецкое издание Merkur сообщает, что «обвинения в адрес Украины продолжают поступать из России в связи с терактом».

Издание приводит мнение Яна Гагина, советника главы ДНР:

«Мы думаем, что это нападение было спланировано совместно с украинскими спецслужбами».

При этом Merkur подчеркивает, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок в соцсети X выразила соболезнования народу России. Она заявила о «трусливом, бесчеловечном терроре».

«Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты», — написала Бербок.

Французский BFMTV считает, что Москва пока «не представила никаких доказательств» того, что задержанные собирались бежать на Украину и имели там контакты.

Телеканал также настаивает на игиловской* версии и ссылается на ряд экспертов. Среди них - Вассим Наср, журналист France 24 и специалист по джихадизму. Он заявил о «кровном долге», якобы существующем между Россией и ИГ*. Он «берет свое начало несколько лет назад, во время войны в Сирии или Чечне».

Другие эксперты обратили внимание на то что подозреваемые в теракте – уроженцы Таджикистана, а «Ферганская долина давно считается рассадником джихадистов». По мнению экспертов, ИГ* пытается продемонстрировать «мощное международное влияние» и уже «долгое время воюет против России».

Британская The Guardian подчеркивает, что «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение, но не предоставило никаких доказательств.