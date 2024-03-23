Подоляк прокомментировал обвинения в адрес Украины в теракте в «Крокусе»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет ни малейшего отношения к теракту в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, накануне силовики задержали в Брянской области группу террористов, которые в пятницу, 22 марта, ворвались в здание комплекса и устроили стрельбу.

После теракта, жертвами которого по предварительным данным стали 115 человек, преступники покинули Москву и направились к российско-украинской границе с тем, чтобы скрыться от ответственности на территории республики, отметили журналисты.

Стало известно о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл»

«Украина не имеет ни малейшего отношения к инциденту», — подчеркнул Подоляк.

В ЦОС ФСБ уточнили, что террористы выбрали направление побега не случайно: они имели соответствующие контакты на украинской стороне.